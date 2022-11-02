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Премьер-министр Дании подала в отставку

Ведомости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уведомила королеву страны Маргрете II о своей отставке, передает Associated Press.

«Я счастлива, горда и благодарна. Несколько лет быть премьер-министром было очень тяжело: сначала пандемия, теперь инфляция», – сказала она.

По итогам прошедших выборов левоцентристский блок, возглавляемый Фредериксен, сохранил большинство в парламенте с перевесом всего в одно место, ее партия социал-демократов получила 28% голосов (50 мест). Правоцентристский блок получил 73 места, а недавно сформированная центристская партия – 16. Это, как отмечает AP, позволяло ей остаться у власти в качестве главы правительства меньшинства, однако политик решила попытаться сформировать более широкую правящую коалицию, в которую войдут также и правоцентристские партии.

Как отмечает Reuters, сформировать широкое коалиционное правительство будет не так-то просто: к этой идее скептически относятся как союзники, так и оппоненты Фредериксен. Сама политик признала, что достижение этой цели «будет хлопотным» и ей придется договариваться о компромиссах с правоцентристами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных