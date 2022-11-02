Премьер-министр Дании подала в отставку
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уведомила королеву страны Маргрете II о своей отставке, передает Associated Press.
«Я счастлива, горда и благодарна. Несколько лет быть премьер-министром было очень тяжело: сначала пандемия, теперь инфляция», – сказала она.
По итогам прошедших выборов левоцентристский блок, возглавляемый Фредериксен, сохранил большинство в парламенте с перевесом всего в одно место, ее партия социал-демократов получила 28% голосов (50 мест). Правоцентристский блок получил 73 места, а недавно сформированная центристская партия – 16. Это, как отмечает AP, позволяло ей остаться у власти в качестве главы правительства меньшинства, однако политик решила попытаться сформировать более широкую правящую коалицию, в которую войдут также и правоцентристские партии.
Как отмечает Reuters, сформировать широкое коалиционное правительство будет не так-то просто: к этой идее скептически относятся как союзники, так и оппоненты Фредериксен. Сама политик признала, что достижение этой цели «будет хлопотным» и ей придется договариваться о компромиссах с правоцентристами.
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