Премьер-министр Дании подала в отставку

По итогам прошедших выборов левоцентристский блок, возглавляемый Фредериксен, сохранил большинство в парламенте с перевесом всего в одно место, ее партия социал-демократов получила 28% голосов (50 мест). Правоцентристский блок получил 73 места, а недавно сформированная центристская партия – 16. Это, как отмечает AP, позволяло ей остаться у власти в качестве главы правительства меньшинства, однако политик решила попытаться сформировать более широкую правящую коалицию, в которую войдут также и правоцентристские партии.