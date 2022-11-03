Медведев прокомментировал изъятие базы отдыха посольства России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне Дня народного единства 4 ноября напомнил Польше, как в 1612 г. Россия «окончательно выперла из Москвы сброд из оборзевших поляков». Так он прокомментировал действия польских властей, которые изъяли базу отдыха посольства России под Варшавой и начали строить забор на границе с Калининградом.
«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», — написал он.
Медведев напомнил, что после изгнания поляков из России у тех началась «длиннющая черная полоса с бесконечными разделами Польши – аж на протяжении трех веков». Он также напомнил, что резиденциями премьер-министра и президента Польши «по случайному стечению обстоятельств» являются здания Варшавского кадетского корпуса им. А.В.Суворова и Наместнического дворца.
Накануне, 2 ноября, замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что база отдыха, которую посольство России арендовало с 1980-х гг. под Варшавой, была изъята. Он отметил, что соглашение об аренде было расторгнуто еще в середине апреля. На участке, о котором идет речь, расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.
В тот же день стало известно, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По словам министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.
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