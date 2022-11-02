В МИДе посчитали нерациональным запрещать въезд в Россию
Россия считает нерациональным введение зеркальных ограничений в ответ на решение ряда западных стран запретить въезд гражданам РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью «РИА Новости».
«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал Иванов. По его словам, от подобных ограничений чаще всего страдают обычные люди.
Дипломат отметил, что введение зеркального запрета на въезд в Россию для граждан ряда стран Европы было бы нерациональным решением. По его словам, страны Балтии и их соседи пытаются доказать, что поездка в Евросоюз является привилегией для «хороших русских».
Таким образом Иванов прокомментировал введенные ограничения на въезд в Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Финляндию и Чехию для россиян. 25 октября Чехия запретила въезд туристам РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной. До этого те же меры приняли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша.
8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российская сторона ответит на решение стран Балтии ограничить въезд россиянам по шенгенским визам. «ЕС продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира», — заявила она.
Кроме того, с 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. В связи с этим визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок, теперь он может достигать 45 дней.
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