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В МИДе посчитали нерациональным запрещать въезд в Россию

Ведомости

Россия считает нерациональным введение зеркальных ограничений в ответ на решение ряда западных стран запретить въезд гражданам РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью «РИА Новости».

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал Иванов. По его словам, от подобных ограничений чаще всего страдают обычные люди.

Дипломат отметил, что введение зеркального запрета на въезд в Россию для граждан ряда стран Европы было бы нерациональным решением. По его словам, страны Балтии и их соседи пытаются доказать, что поездка в Евросоюз является привилегией для «хороших русских».

Таким образом Иванов прокомментировал введенные ограничения на въезд в Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Финляндию и Чехию для россиян. 25 октября Чехия запретила въезд туристам РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной. До этого те же меры приняли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша.

8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российская сторона ответит на решение стран Балтии ограничить въезд россиянам по шенгенским визам. «ЕС продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира», — заявила она.

Кроме того, с 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. В связи с этим визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок, теперь он может достигать 45 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных