МИД РФ ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян
Российская сторона ответит балтийским республикам на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат назвала страны Прибалтики «наиболее оголтелыми противниками русских в Европе». «ЕС продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», — пояснила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что ответ России будет соответствовать ее интересам. При этом Москва не собирается закрываться от жителей ЕС. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — сказала она.
Правительства Польши и балтийских республик ранее сегодня согласовали ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону. В документе указывается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд. Исключения сделаны «для диссидентов, в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в других случаях».
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
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