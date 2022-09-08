МИД РФ ответит странам Прибалтики на запрет въезда для россиян

Дипломат назвала страны Прибалтики «наиболее оголтелыми противниками русских в Европе». «ЕС продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», — пояснила Захарова (цитата по «РИА Новости»).