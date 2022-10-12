Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами
Чехия с 25 октября запретит въезд в республику россиянам с туристическими шенгенскими визами, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский после заседания правительства.
«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта», — подчеркнул Липавский (цитата по ТАСС).
По его словам, россиянам с туристическими визами будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего граждан, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с 30 сентября. Принятие аналогичных мер допустила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.