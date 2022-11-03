Картаполов заявил об отсутствии законопроектов об изменении срока службы по призыву
В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока военной службы по призыву, заявил глава комитета Андрей Картаполов.
«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете [Госдумы] по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», — отметил Картаполов (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают увеличение срока службы по призыву. По его словам, решающий голос в этом вопросе будет за Минобороны. «Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций», — подчеркнул он.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в верхней палате обсудят возвращение двухлетнего срока службы в армии. Сенатор добавил, что поддерживает идею увеличить срок службы по призыву до двух лет, поскольку за один год невозможно освоить поступающее новое вооружение.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.
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