Песков заявил, что в Кремле не обсуждают увеличение срока службы по призыву
В Кремле не ведут обсуждение о продлении срока службы в армии по призыву, это зависит от запроса Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь все-таки решающий голос за Минобороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали», — отметил он.
По его словам, в администрации президентов разговоров на этот счет не ведется. Ранее Песков также говорил, что в Кремле не обсуждали вопрос о возвращении к двухгодичной службе.
Председатель комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что в верхней палате обсудят возвращение двухлетнего срока службы в армии. Сенатор добавил, что поддерживает идею увеличить срок службы по призыву до двух лет, поскольку за один год невозможно освоить поступающее новое вооружение.
20 октября в Совфеде с предложением увеличить срочную службу до двух лет выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил это тем, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса