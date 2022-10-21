В Кремле не обсуждали вопрос о возвращении к двухгодичной службе в армии
Идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта тема не обсуждалось. И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он. Песков также сообщил, что «никаких обсуждений» на счет призыва женщин в армию не было.
Накануне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. По его мнению, за это время возможно создать «готового бойца». Такая мера позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать частичной мобилизации. «Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации», — предположил Джабаров.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
14 октября президент России Владимир Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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