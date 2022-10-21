В Кремле не обсуждали вопрос о возвращении к двухгодичной службе в армии

Накануне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. По его мнению, за это время возможно создать «готового бойца». Такая мера позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать частичной мобилизации. «Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации», — предположил Джабаров.