Минобороны: призыв женщин в рамках частичной мобилизации не планируется
Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, передает пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
«В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в течение следующих двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. По его словам, уже мобилизовано 222 000 человек из запланированных 300 000.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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