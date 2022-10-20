В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
В России необходимо подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии, с таким предложением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Парламентская газета».
«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал он.
Джабаров напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года. По его мнению, за это время возможно создать «готового бойца». Такая мера позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать частичной мобилизации. «Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации», — предположил Джабаров.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. Джабаров отметил, что в первый год военнослужащие проходили обучение, потом «как-то обкатывались в войсках», а по итогам второго года из армии выходил «уже готовый боец». При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
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