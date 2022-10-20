В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. Джабаров отметил, что в первый год военнослужащие проходили обучение, потом «как-то обкатывались в войсках», а по итогам второго года из армии выходил «уже готовый боец». При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.