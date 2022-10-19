Володин сообщил об отзыве более 9500 многодетных отцов из воинских частей

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутаты от «Единой России» ранее отказались голосовать за поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Свое решение он обосновал тем, что «есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно».