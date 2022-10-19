Володин сообщил об отзыве более 9500 многодетных отцов из воинских частей
Более 9500 многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал он.
По словам Володина, на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутаты от «Единой России» ранее отказались голосовать за поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Свое решение он обосновал тем, что «есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно».
После этого глава комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что депутаты нижней палаты в закрытом режиме обсудят с Минобороны вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель.
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задания Минобороны и завершении мобилизации в столице. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувство долга и патриотизм» москвичей. Позднее завершение мобилизационных мероприятий подтвердил военный комиссар столицы Максим Локтев. С аналогичным заявлением в тот же день выступил губернатор Московской области Андрей Вороьбев.
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