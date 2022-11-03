В Совфеде обсудят возвращение двухлетнего срока службы в армии

20 октября в Совфеде с предложением увеличить срочную службу до двух лет выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил это тем, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации. После предложения Джабарова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.