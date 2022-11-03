В Совфеде обсудят возвращение двухлетнего срока службы в армии
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проведет консультации по идее об увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет, сообщил председатель комитета Виктор Бондарев в комментарии «РИА Новости».
«Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», – сказал он.
Сенатор добавил, что поддерживает идею увеличить срок службы по призыву до двух лет, поскольку за один год невозможно освоить поступающее новое вооружение.
20 октября в Совфеде с предложением увеличить срочную службу до двух лет выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил это тем, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации. После предложения Джабарова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.
Ранее сегодня, 3 ноября, предложение поддержал и депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, обучить и подготовить бойца за один год очень сложно. Принятие же этой меры позволит в кратчайшие сроки повысить боеготовность российской армии.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.
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