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Политика

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет

Ведомости

Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявил депутат.

Ранее в Совфеде с предложением увеличить срочную службу до двух лет выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил это тем, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации.

После предложения Джабарова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.

Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных