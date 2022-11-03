В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет
Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета.
«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявил депутат.
Ранее в Совфеде с предложением увеличить срочную службу до двух лет выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил это тем, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации.
После предложения Джабарова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет.
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