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МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Иран

Ведомости

МИД Германии призвал граждан ФРГ покинуть Иран. Об этом говорится в заявлении внешнеполитическое ведомство страны. 

В МИД ФРГ отметили, что гражданам Германии, которые находятся в Иране, грозят аресты и длительные тюремные сроки. Ведомство предупредило, что особому риску подвергаются люди с двойным гражданством. В связи с этим дипмиссия посоветовала гражданам ФРГ уехать из Ирана.

22 октября МИД ФРГ предостерег своих граждан от поездок в Иран. Тогда в министерстве также указали на угрозу арестов, допросов и даже тюремного заключения. По данным МИДа, в Иране были зафиксированы «произвольные аресты иностранных граждан».

МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть исламскую республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных