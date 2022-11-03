МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Иран
МИД Германии призвал граждан ФРГ покинуть Иран. Об этом говорится в заявлении внешнеполитическое ведомство страны.
В МИД ФРГ отметили, что гражданам Германии, которые находятся в Иране, грозят аресты и длительные тюремные сроки. Ведомство предупредило, что особому риску подвергаются люди с двойным гражданством. В связи с этим дипмиссия посоветовала гражданам ФРГ уехать из Ирана.
22 октября МИД ФРГ предостерег своих граждан от поездок в Иран. Тогда в министерстве также указали на угрозу арестов, допросов и даже тюремного заключения. По данным МИДа, в Иране были зафиксированы «произвольные аресты иностранных граждан».
МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть исламскую республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.
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