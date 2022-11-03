МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Иран

МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть исламскую республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.