Кадыров заявил о назначении Алаудинова замкомандующего второго АК НМ ЛНР
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем командующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», — написал Кадыров.
По его словам, Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майор. За ним также будет сохранен статус помощника главы Чечни. Кадыров также отметил, что Алаудинов с начала спецоперации на Украине оставался на линии соприкосновения и командовал спецназом «Ахмат».
До 2021 г. Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел Чечни. В августе его наградили званием Героя России и Героя ЛНР.
В конце октября Кадыров сообщил, что в результате обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 военнослужащих одного из чеченских подразделений. После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждает глава Чечни. Кадыров выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что на похороны погибшего в зоне СВО выделяется по 1 млн руб., а государство выплачивает семье еще 12 млн.
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