Газета
Политика

Кадыров заявил о назначении Алаудинова замкомандующего второго АК НМ ЛНР

Ведомости

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем командующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», — написал Кадыров.

По его словам, Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майор. За ним также будет сохранен статус помощника главы Чечни. Кадыров также отметил, что Алаудинов с начала спецоперации на Украине оставался на линии соприкосновения и командовал спецназом «Ахмат».

До 2021 г. Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел Чечни. В августе его наградили званием Героя России и Героя ЛНР.

В конце октября Кадыров сообщил, что в результате обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 военнослужащих одного из чеченских подразделений. После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждает глава Чечни. Кадыров выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что на похороны погибшего в зоне СВО выделяется по 1 млн руб., а государство выплачивает семье еще 12 млн.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных