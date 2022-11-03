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Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине

Ведомости

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, передает агентство AP. За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался.

Теперь у правительства республики есть месяц, чтобы решить, какое оружие Болгария может предоставить без ущерба для своих собственных оборонных возможностей.

Болгария ранее согласилась ремонтировать украинскую военную технику на своих заводах, но отказалась напрямую отправлять оружие из-за противодействия президента Румена Радева и дружественных Москве политических партий страны.

Наряду с Венгрией Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая отказывалась предоставить Украине военную помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. В Москве не раз подчеркивали, что поставки оружия Украине призваны продлить конфликт, а задачи спецоперации будут достигнуты в любом случае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных