Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. В Москве не раз подчеркивали, что поставки оружия Украине призваны продлить конфликт, а задачи спецоперации будут достигнуты в любом случае.