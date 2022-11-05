Сербы приостановили работу в органах правосудия и полиции Косова

«Мы, политические представители сербов с севера Косова и Метохии, после сегодняшнего заседания единогласно приняли решение <...> призвать Приштину к уважению международного права, брюссельских соглашений. Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова», — заявил Ракич (цитата по ТАСС). Он добавил, что эти решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не отзовет решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.