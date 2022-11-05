Сербы приостановили работу в органах правосудия и полиции Косова
Сербы вышли из всех институтов власти непризнанной Республики Косово. Об этом заявил 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич, передает телеканал Pink. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства.
«Мы, политические представители сербов с севера Косова и Метохии, после сегодняшнего заседания единогласно приняли решение <...> призвать Приштину к уважению международного права, брюссельских соглашений. Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова», — заявил Ракич (цитата по ТАСС). Он добавил, что эти решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не отзовет решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.
После заявления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
1 ноября президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
Согласно Конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется. При этом северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.