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Путин и Токаев проведут встречу в Оренбурге

Ведомости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры в Оренбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контакты действительно планируются, мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление», — отметил представитель Кремля.

Ранее заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко объявил, что Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Путина и Токаева пройдет в Оренбурге в конце ноября.

Он добавил, что Россия активно готовится к форуму. «Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену», — отметил Руденко. О подготовке к мероприятию в августе также сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. В октябре Токаев посетил неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных