Путин и Токаев проведут встречу в Оренбурге
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры в Оренбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Контакты действительно планируются, мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление», — отметил представитель Кремля.
Ранее заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко объявил, что Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Путина и Токаева пройдет в Оренбурге в конце ноября.
Он добавил, что Россия активно готовится к форуму. «Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену», — отметил Руденко. О подготовке к мероприятию в августе также сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. В октябре Токаев посетил неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса