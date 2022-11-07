Путин и Токаев проведут встречу в Оренбурге

Он добавил, что Россия активно готовится к форуму. «Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену», — отметил Руденко. О подготовке к мероприятию в августе также сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.