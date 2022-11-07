В ЕС признали зависимость от энергоресурсов из России и Китая
Китай по-прежнему остается важным экономическим партнером ЕС и играет ключевую роль в цепочках поставок, зависимость ЕС от Пекина даже больше, чем от российских углеводородов. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
«Наша зависимость от Китая в рамках стратегии перехода к ”зеленой" экономике в настоящее время выше, чем зависимость от ископаемого топлива из России», — написал Боррель.
Он отметил, что на поставки из Китая приходится 90% потребностей ЕС в магнии, еще 90% — в редкоземельных металлах, 80% — в солнечных панелях, которые используются в ЕС. Боррель добавил, что ЕС необходимо сокращать зависимость от Китая. При этом он уточнил, что страны содружества продолжат сотрудничать с китайскими партнерами в рамках G7.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В результате поставки энергоносителей в ЕС сократились, а цены на ресурсы выросли. В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей.
В то же время в 2020 г. в ЕС приступили к реализации плана перехода к «зеленой» экономике, согласно которому страны содружества должны достичь углеродной нейтральности к 2050 г. В конце августа глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти ЕС выделят 300 млрд евро, чтобы завершить «зеленый» переход и «эру русского ископаемого топлива в Европе».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.