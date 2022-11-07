В ЕС признали зависимость от энергоресурсов из России и Китая

Он отметил, что на поставки из Китая приходится 90% потребностей ЕС в магнии, еще 90% — в редкоземельных металлах, 80% — в солнечных панелях, которые используются в ЕС. Боррель добавил, что ЕС необходимо сокращать зависимость от Китая. При этом он уточнил, что страны содружества продолжат сотрудничать с китайскими партнерами в рамках G7.