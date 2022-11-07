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Путин подписал закон о недопущении раскрытия методов работы спецслужб

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая мера направлена на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб», которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности», следует из документа.

В конце октября Путин призвал спецслужбы стран СНГ использовать свой потенциал для обеспечения стабильности и антитеррористической защищенности своих государств, а также не допускать вмешательства в дела Содружества извне.

«Наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений», - отмечал глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных