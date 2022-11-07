Путин подписал закон о недопущении раскрытия методов работы спецслужб
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такая мера направлена на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб», которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности», следует из документа.
В конце октября Путин призвал спецслужбы стран СНГ использовать свой потенциал для обеспечения стабильности и антитеррористической защищенности своих государств, а также не допускать вмешательства в дела Содружества извне.
«Наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений», - отмечал глава государства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.