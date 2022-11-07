Краснов подписал приказы о создании отделений прокуратуры в новых регионах

Новые регионы вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов. С 19 октября в регионах введено военное положение.