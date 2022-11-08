Экс-президент Южной Кореи вернул собак, подаренных Ким Чен Ыном в 2018 году

В последний день на своем посту Мун Чжэ Ин подписал с президентским архивом соглашение, по которому ему передали собак и одного щенка. Предполагалось, что затраты на содержание питомцев могут быть покрыты за счет бюджета. Yonhap уточняет, что в месяц расходы на собак доходили до $1700.