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Экс-президент Южной Кореи вернул собак, подаренных Ким Чен Ыном в 2018 году

Ведомости

Бывший президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернул КНДР двух собак и щенка породы пхунсан, которых ему подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после саммита в Пхеньяне в 2018 г. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на президентский архив. 

Как отмечает агентство, такое решение было принято из-за неисполнения соглашения, которое Мун Чжэ Ин заключил с президентским архивом после выхода на пенсию. Согласно законам Южной Кореи, подарки президента являются собственностью государства. Однако собак согласились отдать экс-главе республики, поскольку в государственном учреждении не было для них подходящих условий.

В последний день на своем посту Мун Чжэ Ин подписал с президентским архивом соглашение, по которому ему передали собак и одного щенка. Предполагалось, что затраты на содержание питомцев могут быть покрыты за счет бюджета. Yonhap уточняет, что в месяц расходы на собак доходили до $1700. 

Однако, по словам представителей экс-президента, после подписания документа не были выполнены необходимые юридические процедуры. В частности, изменения не внесли в исполнительный указ в приложении к закону о президентском архиве. Сторона бывшего президента указала на «возражения» со стороны администрации президента. Их причина неизвестна.

При этом в администрации президента заявили, что поправки к указу находятся на рассмотрении, и подчеркнули, что решение о передаче собак КНДР является инициативой исключительно бывшего главы республики. 

Агентство отметило, что собак по кличке Коми и Сонган 8 ноября доставили в ветеринарную клинику в городе Тэгу для проверки их здоровья. Уточняется, что щенок какое-то время останется под присмотром экс-президента. 

Саммит, по итогам которого Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ин двух собак, проходил в Пхеньяне с 18 по 20 сентября 2018 г. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о продолжении ядерного разоружения Корейского полуострова и недопущении войны. Президентский срок Мун Чжэ Ина закончился в мае 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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