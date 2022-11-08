Экс-президент Южной Кореи вернул собак, подаренных Ким Чен Ыном в 2018 году
Бывший президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернул КНДР двух собак и щенка породы пхунсан, которых ему подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после саммита в Пхеньяне в 2018 г. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на президентский архив.
Как отмечает агентство, такое решение было принято из-за неисполнения соглашения, которое Мун Чжэ Ин заключил с президентским архивом после выхода на пенсию. Согласно законам Южной Кореи, подарки президента являются собственностью государства. Однако собак согласились отдать экс-главе республики, поскольку в государственном учреждении не было для них подходящих условий.
В последний день на своем посту Мун Чжэ Ин подписал с президентским архивом соглашение, по которому ему передали собак и одного щенка. Предполагалось, что затраты на содержание питомцев могут быть покрыты за счет бюджета. Yonhap уточняет, что в месяц расходы на собак доходили до $1700.
Однако, по словам представителей экс-президента, после подписания документа не были выполнены необходимые юридические процедуры. В частности, изменения не внесли в исполнительный указ в приложении к закону о президентском архиве. Сторона бывшего президента указала на «возражения» со стороны администрации президента. Их причина неизвестна.
При этом в администрации президента заявили, что поправки к указу находятся на рассмотрении, и подчеркнули, что решение о передаче собак КНДР является инициативой исключительно бывшего главы республики.
Агентство отметило, что собак по кличке Коми и Сонган 8 ноября доставили в ветеринарную клинику в городе Тэгу для проверки их здоровья. Уточняется, что щенок какое-то время останется под присмотром экс-президента.
Саммит, по итогам которого Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ин двух собак, проходил в Пхеньяне с 18 по 20 сентября 2018 г. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о продолжении ядерного разоружения Корейского полуострова и недопущении войны. Президентский срок Мун Чжэ Ина закончился в мае 2022 г.
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