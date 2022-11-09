Песков: у Путина пока нет конкретных планов на поездку в Донбасс
Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, но точных планов на эту поездку у него пока нет, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — сказал он (цит. по ТАСС).
Аналогичным образом Песков уже отвечал на поставленный вопрос в начале сентября в ходе Восточного экономического форума. Тогда он также сообщил, что Путин поедет в Донбасс, «когда придет время». По словам Пескова, у России масштабные планы по развитию этих территорий. Он отметил, что «предпринимаются энергичные усилия для восстановления» региона. В частности, налаживается энергоснабжение, строятся водопроводы и социальные объекты.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.
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