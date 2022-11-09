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МИД назвал ложью заявления о поставках в Россию артиллерийских боеприпасов из КНДР

Ведомости

Заявления американских официальных лиц о том, что Северная Корея якобы поставляет артиллерийские боеприпасы России, являются абсолютной ложью, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакого внятного обоснования и подтверждения представлено не было, да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – это ложь от начала до конца и еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», – рассказала она.

Захарова предположила, что Вашингтону лишь понадобилось введение новых санкций против Пхеньяна, поэтому они и придумали этот повод.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил КНДР в отправке этой осенью значительного количества артиллерийских боеприпасов. В самой Северной Корее опровергли эти заявления, заявив, что не планируют осуществлять поставки оружия в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных