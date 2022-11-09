МИД назвал ложью заявления о поставках в Россию артиллерийских боеприпасов из КНДР
Заявления американских официальных лиц о том, что Северная Корея якобы поставляет артиллерийские боеприпасы России, являются абсолютной ложью, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никакого внятного обоснования и подтверждения представлено не было, да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – это ложь от начала до конца и еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», – рассказала она.
Захарова предположила, что Вашингтону лишь понадобилось введение новых санкций против Пхеньяна, поэтому они и придумали этот повод.
На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил КНДР в отправке этой осенью значительного количества артиллерийских боеприпасов. В самой Северной Корее опровергли эти заявления, заявив, что не планируют осуществлять поставки оружия в Россию.
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