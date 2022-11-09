МИД назвал ложью заявления о поставках в Россию артиллерийских боеприпасов из КНДР

«Никакого внятного обоснования и подтверждения представлено не было, да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – это ложь от начала до конца и еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», – рассказала она.