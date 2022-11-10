Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Европарламент (ЕП) поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
«Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией», — говорится в сообщении.
В Европарламенте уточнили, что вступление Хорватии в Шенген было одобрено 534 голосами, при этом 53 члена проголосовали против, еще 25 — воздержались.
В пресс-службе ЕП напомнили, что Хорватия выполнила все условия для вступления в Шенгенское пространство еще в декабре 2021 г. В связи с этим депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза принять страну в Шенген. За ним остается окончательное решение, уточнили в ЕП.
На данный момент в Шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния.
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