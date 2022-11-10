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Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген

Ведомости

Европарламент (ЕП) поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

«Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией», — говорится в сообщении.

В Европарламенте уточнили, что вступление Хорватии в Шенген было одобрено 534 голосами, при этом 53 члена проголосовали против, еще 25 — воздержались.

В пресс-службе ЕП напомнили, что Хорватия выполнила все условия для вступления в Шенгенское пространство еще в декабре 2021 г. В связи с этим депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза принять страну в Шенген. За ним остается окончательное решение, уточнили в ЕП.

На данный момент в Шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных