ЕС не будет выдавать визы россиянам по загранпаспортам, оформленным в ряде регионов
Совет ЕС и Европарламент договорились о том, что Евросоюз не будет выдавать шенгенские визы россиянам, которые подадут заявления на их получение на основании документов, выданных в вошедших в состав России новых областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в опубликованном заявлении Евросовета.
Отмечается, что это решение пока носит предварительный характер. Согласованный текст договоренностей должен будет пройти официальную процедуру одобрения всеми членами ЕС.
«Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также защиту безопасности государств - членов ЕС», — говорится в заявлении.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
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