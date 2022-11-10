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Депутаты «Единой России» попали под обстрел в ЛНР

Ведомости

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты Госдумы Александр Сидякин, Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Депутаты «Единой России» не пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

В разговоре с агентством Сидякин подтвердил, что все депутаты остались живы. Представители «Единой России» пояснили, что депутаты ехали с передовой в ЛНР, чтобы передать спецтехнику российским военным.

Накануне, 9 ноября, Андрей Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты передали подразделению ВДВ под Херсоном партию спецсредств и техники. «Несколько сотен квадрокоптеров и беспилотников, миноискатели, тепловизоры, средства радио и спутниковой связи, мультимедийное оборудование для разведывательной деятельности», — пояснил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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