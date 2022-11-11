В Виннице сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Ударам предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят, по данным российских силовых ведомств, спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». В случае продолжения попыток проведения терактов в РФ ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз», пообещал он тогда.