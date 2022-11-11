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В Виннице сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Ведомости

По одному из объектов критической инфраструктуры Винницкой области был нанесен удар, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

«11 ноября началось с сигнала тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», – написал он в своем Telegram-канале. В результате удара жертв нет, уточнил чиновник.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.

Ударам предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят, по данным российских силовых ведомств, спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». В случае продолжения попыток проведения терактов в РФ ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз», пообещал он тогда.

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по системам военного управления и энергетики Украины 23 октября. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных