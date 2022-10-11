Россия нанесла удары по инфраструктуре в нескольких регионах Украины

Россия нанесла удары по инфраструктуре в нескольких регионах УкраиныПутин пообещал и дальше отвечать в случае угрозы территории России
Россия атаковала инфраструктуру в нескольких регионах Украины, а также столице страны – Киеве. Президент Владимир Путин, объяснив это реакцией на теракты в отношении Крымского моста и других российских объектов инфрастрктуры, пригрозил, что в дальнейшем ответы будут «по масштабу соответствовать уровню угроз»
Президент Владимир Путин в понедельник, 10 октября, около 13 часов дня провел совещание с постоянными членами Совбеза. К нему не зря было приковано повышенное внимание. Во-первых, в субботу, 8 октября, был подорван Крымский мост, а на следующий день Путин после общения с главой СКР Александром Бастрыкиным однозначно заявил, что это теракт, за которым стоят спецслужбы Украины. Более того, это теракт на объекте «критически важной гражданской инфраструктуры РФ», подчеркнул глава государства. Во-вторых, утром 10 октября по территории Украины были нанесены масштабные удары, но до начала совещания Совбеза российская сторона их фактически не комментировала.
Выступление Путина в открытой части Совбеза (совещания, как правило, проходят за закрытыми дверями) было кратким. Он вновь напомнил о «диверсии, совершенной на Крымском мосту»: «Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». Кроме того, как заявил глава государства, «спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции»: «В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии». О том, что в Курской области диверсанты за две недели трижды подрывали опоры ЛЭП, сообщали в августе в ФСБ.
Кроме того, Путин сообщил и новые детали. По его словам, среди «подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны» была «попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Подробности инцидента президент не раскрыл. До этого, в ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. В Кремле допускали, что это мог быть «теракт на государственном уровне».
Путин заявил, что представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем: «Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления». Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила 10 октября, что предварительные результаты расследования взрывов конфиденциальны, а королевство не намерено предоставлять России доступ к этим данным.
В заключение открытой части выступления он сообщил, что Киев «фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями» (закон, позволяющий признать государство террористом, не принят. – «Ведомости») и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».
Поэтому, отметил Путин, по предложению Минобороны и плану Генштаба, был нанесен массированный удар «высокоточным оружием большой дальности» «по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». В случае продолжения попыток проведения терактов в РФ ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз».
Куда ударили
Сообщения и ролики об ударах, наносимых по различным объектам, стали появляться в соцсетях примерно в 8.40 по московскому времени. «Сегодня Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
При этом, по заявлению правительства Украины, были атакованы 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах страны и Киеве. Среди них, судя по заявлениям местных губернаторов и мэров, а также размещенных в соцсетях видео, – киевская ТЭЦ-5, Криворожская ТЭЦ, Львовская ТЭЦ-1 и Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. По всей видимости, поражению подверглись линии электропередачи и подстанции, в том числе инфраструктура железных дорог: госкомпания Укрзализниця заявила о возможности прекращения движения поездов по ряду направлений. Электричество полностью пропало в Харькове, частично в Киеве, Львове, Тернополе, Хмельницком, Луцке, Кривом Роге, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Восстановление моста
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 10 августа, что провел выездное совещание с членами правкомиссии по восстановлению Крымского моста. «Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны», – сказал премьер на оперативном совещании. По предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.
Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что РЖД планирует восстановить поврежденные на мосту железнодорожные пути к 13 октября. «Я думаю, что <...> в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-1» 10 октября.
Около 17.00 по Кременчугу, Кривому Рогу и другим городам была нанесена еще одна волна ударов, что привело к дополнительным отключениям электричества. Минэнерго Украины объявило, что прекращает экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября из-за нанесенных повреждений. Часть повреждений, как и ранее, нанесли не только российские крылатые ракеты, но и упавшие зенитные ракеты украинской ПВО, говорит источник в российской оборонной промышленности. Судя по фотографиям в сети, такие случаи могли быть в Киеве и Днепропетровске. По сообщению нацполиции Украины, к вечеру пострадало 29 объектов критически важной инфраструктуры Украины.
Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации. После утреннего обстрела Украины об «изменении подходов» к специальной военной операции заявил не только он. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Глава региона Сергей Аксенов считает, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили <...>. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – добавил он.
Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что вооруженным силам России был дан повод: удар по объекту критически важной гражданской инфраструктуры. Ракетные удары по Украине – это своего рода показательная порка, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Такие ответные действия должны отбить желание украинским властям совершать теракты на территории России, считает эксперт. По его словам, даже если провокации Киева продолжатся, есть довольно много способов ответить без применения более тяжелого оружия. «Есть фугасные бомбы, которые наносят ощутимый ущерб. Россия бесконечно далека от применения ядерного оружия», – уверен Мураховский.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов