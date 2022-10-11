Россия нанесла удары по инфраструктуре в нескольких регионах Украины

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации. После утреннего обстрела Украины об «изменении подходов» к специальной военной операции заявил не только он. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Глава региона Сергей Аксенов считает, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили <...>. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – добавил он.