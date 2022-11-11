Токаев: Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств

После начала спецоперации России на Украине власти Казахстана неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины. «Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины», — сказал первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в апреле. Он подчеркнул, что республика исходит из решений ООН и не признает «ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом».