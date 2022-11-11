Токаев: Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств
Казахстан выступает за территориальную целостность всех государств и призывает соблюдать Устав ООН. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).
«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — сказал Токаев (цитата по ТАСС).
Он отметил, что этот принцип полностью соотносится с базовыми интересами Казахстана. Токаев подчеркнул, что республика будет и дальше уделять этому принципу «приоритетное внимание».
После начала спецоперации России на Украине власти Казахстана неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины. «Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины», — сказал первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в апреле. Он подчеркнул, что республика исходит из решений ООН и не признает «ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом».
В сентябре после проведения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов по вопросу о присоединении регионов к РФ в МИД Казахстана подчеркнули, что продолжают исходить из принципа территориальной целостности стран. «Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
Однако ООН признавать результаты референдумов отказалась. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
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