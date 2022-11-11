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Володин назвал выборы в конгресс США сюжетом к «Мертвым душам» Гоголя

Ведомости

Победы умерших кандидатов на промежуточных выборах в США показывают, что избирательная система этой страны мертва, а подобный сюжет понравился бы автору «Мертвых душ» Николаю Гоголю. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин рассказал о победе конгрессмена-демократа Тони ДеЛуки в Пенсильвании, умершего 9 октября из-за лимфомы, а также 93-летней представительницы демократов Барбары Купер в Теннесси, скончавшейся 25 октября.

По мнению Володина, эти примеры показывают, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а политическая система США, объявляющих себя образцом демократии, «в прямом смысле слова мертва».

«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», – заключил спикер Госдумы.

Как отмечал ABC, освещая победу умершего Тони ДеЛуки в Пенсильвании, типографии получили данные для подготовки бюллетеней в конце сентября, за месяц до смерти кандидата, а местное законодательство не разрешает исключать имя кандидата из избирательных бюллетеней после того, как типографии начинают их печатать. Подобный случай не первый, отметил телеканал.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. По прогнозам телеканала NBC, всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.

В сенате же сейчас 49 мест принадлежат республиканцам, 48 — демократам. Исход выборов в сенат будет зависеть от итогов выборов в трех штатах – Аризоне (где с отрывом на 5 п. п. лидирует кандидат от демократов), Джорджии и Неваде.

На прошлой неделе Байден сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных