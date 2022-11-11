Власти Запорожской области сообщили о превентивных ударах российских войск по ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли превентивные удары по украинским военным в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — цитирует чиновника агентство «РИА Новости».
Он уточнил, что ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья. По его словам, удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника.
Накануне, 10 ноября, Рогов заявил, что после отвода российских войск на левый берег Днеправ Запорожское направление станет приоритетным для ВСУ из-за планов Киева захватить Запорожскую АЭС. «Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении», — сказал он.
Ранее сегодня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона не планируют в настоящее время эвакуировать жителей. «Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — пояснил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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