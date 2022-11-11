МИД РФ ввел запрет на въезд в страну для 200 граждан США

«На основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве», — отметили в пресс-службе МИДа.