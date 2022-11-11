МИД РФ ввел запрет на въезд в страну для 200 граждан США
Министерство иностранных дел России на основе взаимности ввело запрет на въезд в страну для 200 граждан США, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«На основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве», — отметили в пресс-службе МИДа.
В черный список попали, в частности, члены семьи президента страны Джо Байдена — братья Джеймс и Фрэнсис Байдены, а также сестра Валери Байден Оуэнс. Ограничения на въезд были также наложены на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, министров здравоохранения и социальных служб, сельского хозяйства, образования, труда, жилищного строительства и городского развития и внутренних дел — Хавьера Бесерра, Томаса Вилсака, Мигеля Кардона, Мартина Уолша, Марша Фадж и Дебры Холлан.
В санкционный список США ранее попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.
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