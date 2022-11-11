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МИД РФ ввел запрет на въезд в страну для 200 граждан США

Ведомости

Министерство иностранных дел России на основе взаимности ввело запрет на въезд в страну для 200 граждан США, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«На основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве», — отметили в пресс-службе МИДа.

В черный список попали, в частности, члены семьи президента страны Джо Байдена — братья Джеймс и Фрэнсис Байдены, а также сестра Валери Байден Оуэнс. Ограничения на въезд были также наложены на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, министров здравоохранения и социальных служб, сельского хозяйства, образования, труда, жилищного строительства и городского развития и внутренних дел — Хавьера Бесерра, Томаса Вилсака, Мигеля Кардона, Мартина Уолша, Марша Фадж и Дебры Холлан.

В санкционный список США ранее попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных