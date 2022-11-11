Экс-сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России
Бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признал свою вину, передает телеканал Sky News.
В сообщении говорится, что 58-летний Смит был пойман в ходе спецоперации и арестован немецкой полицией возле своего дома в Потсдаме в августе прошлого года. По информации следствия, Смит якобы передавал секреты российскому военному атташе, включая подробную информацию о деятельности, личностях, адресах и номерах телефонов различных сотрудников посольства.
«В период с 31 октября 2020 г. по 10 августа прошлого года он собирал материалы, классифицированные как "секретные", касающиеся функционирования и планировки посольства Великобритании в Берлине и деятельности посольства», — отмечает телеканал.
О задержании британца Дэвида С. генеральная прокуратура ФРГ проинформировала 11 августа прошлого года. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски.
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