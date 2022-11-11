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Экс-сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России

Ведомости

Бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признал свою вину, передает телеканал Sky News.

В сообщении говорится, что 58-летний Смит был пойман в ходе спецоперации и арестован немецкой полицией возле своего дома в Потсдаме в августе прошлого года. По информации следствия, Смит якобы передавал секреты российскому военному атташе, включая подробную информацию о деятельности, личностях, адресах и номерах телефонов различных сотрудников посольства.

«В период с 31 октября 2020 г. по 10 августа прошлого года он собирал материалы, классифицированные как "секретные", касающиеся функционирования и планировки посольства Великобритании в Берлине и деятельности посольства», — отмечает телеканал.

О задержании британца Дэвида С. генеральная прокуратура ФРГ проинформировала 11 августа прошлого года. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных