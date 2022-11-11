Экс-сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России

В сообщении говорится, что 58-летний Смит был пойман в ходе спецоперации и арестован немецкой полицией возле своего дома в Потсдаме в августе прошлого года. По информации следствия, Смит якобы передавал секреты российскому военному атташе, включая подробную информацию о деятельности, личностях, адресах и номерах телефонов различных сотрудников посольства.