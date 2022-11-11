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США отправили два ядерных бомбардировщика на Ближний Восток

Ведомости

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, способных нести ядерное оружие, передает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседник газеты отметил, что полет двух американских самолетов был демонстрацией силы Ирану на фоне предположительных планов республики атаковать объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

«Американские и саудовские официальные лица также отслеживают возросшую угрозу со стороны Ирана в отношении Ирака, где у США есть тысячи военнослужащих и персонала, разбросанных по ряду военных баз», — отметил второй собеседник из Пентагона.

Иранские официальные лица, в свою очередь, считают, что Саудовская Аравия помогает протестующим против правительства республики. «Нас не должно удивлять, что есть какая-то часть иранского аппарата, которая считает, что сейчас самое подходящее время для новых атак на регион», — отметил собеседник.

По словам обоих официальных лиц, угроза в адрес Саудовской Аравии и Ирака вынудила Вашингтон и Эр-Рияд повысить уровень боевой готовности на прошлой неделе.

Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».

В начале ноября президент США Джо Байден во время своей речи сделал паузу и сказал: «Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран. Они довольно скоро освободят сами себя». В ответ на это президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что республика была освобождена 43 года назад и «не будет у США в плену».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных