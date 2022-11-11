США отправили два ядерных бомбардировщика на Ближний Восток

В начале ноября президент США Джо Байден во время своей речи сделал паузу и сказал: «Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран. Они довольно скоро освободят сами себя». В ответ на это президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что республика была освобождена 43 года назад и «не будет у США в плену».