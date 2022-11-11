США отправили два ядерных бомбардировщика на Ближний Восток
США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, способных нести ядерное оружие, передает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Собеседник газеты отметил, что полет двух американских самолетов был демонстрацией силы Ирану на фоне предположительных планов республики атаковать объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.
«Американские и саудовские официальные лица также отслеживают возросшую угрозу со стороны Ирана в отношении Ирака, где у США есть тысячи военнослужащих и персонала, разбросанных по ряду военных баз», — отметил второй собеседник из Пентагона.
Иранские официальные лица, в свою очередь, считают, что Саудовская Аравия помогает протестующим против правительства республики. «Нас не должно удивлять, что есть какая-то часть иранского аппарата, которая считает, что сейчас самое подходящее время для новых атак на регион», — отметил собеседник.
По словам обоих официальных лиц, угроза в адрес Саудовской Аравии и Ирака вынудила Вашингтон и Эр-Рияд повысить уровень боевой готовности на прошлой неделе.
Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».
В начале ноября президент США Джо Байден во время своей речи сделал паузу и сказал: «Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран. Они довольно скоро освободят сами себя». В ответ на это президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что республика была освобождена 43 года назад и «не будет у США в плену».
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