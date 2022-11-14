Байден предостерег Китай от перерастания конкуренции с США в конфликт

Также Байден указал на «все более агрессивные действия КНР» в отношении Тайваня. Президент США подчеркнул, что позиция Вашингтона по статусу островного государства не изменилась. По его словам, США выступают против изменения статус-кво любой из сторон. Вашингтон заинтересован в поддержании мира и стабильности в регионе, добавил Байден.