Байден предостерег Китай от перерастания конкуренции с США в конфликт
США продолжат активно конкурировать с Китаем, однако соперничество двух стран не должно перерасти в конфликт. Об этом президент США Джо Байден заявил лидеру КНР Си Цзиньпину в ходе переговоров на полях саммита G20 на Бали, передает пресс-служба Белого дома.
«[Президент США Джо Байден] подчеркнул, что США и Китай должны ответственно подходить к конкуренции и поддерживать диалог», — говорится в публикации.
В Белом доме добавили, что лидеры стран упомянули важность разработки принципов, которые будут способствовать достижению обозначенных целей. Отмечается, что главы государств поручили своим командам продолжить обсуждение этой инициативы.
Кроме того, Байден заявил, что США и Китай должны сотрудничать для решения проблем с изменением климата, мировой экономической стабильности, глобальной продовольственной безопасности и др.
Также Байден указал на «все более агрессивные действия КНР» в отношении Тайваня. Президент США подчеркнул, что позиция Вашингтона по статусу островного государства не изменилась. По его словам, США выступают против изменения статус-кво любой из сторон. Вашингтон заинтересован в поддержании мира и стабильности в регионе, добавил Байден.
В заключение лидеры двух государств обсудили ситуацию на Украине. В Белом доме отметили, что стороны выразили согласие о недопустимости ядерной войны, и подчеркнули, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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