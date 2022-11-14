МИД РФ запретил въезд в страну 100 гражданам Канады
Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций против 100 граждан Канады, запретив им въезд в страну, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В их числе – высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса», — говорится в заявлении.
Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др.
В заявлении отмечено, что это ответ на санкции против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, «кого канадские русофобские власти считают неугодными».
В конце октября канадское правительство ввело санкции против председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.
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