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Политика

США ввели санкции против 28 организаций и 14 граждан России

Ведомости

США расширили санкции против России, внеся в черный список еще 28 компаний и 14 физических лиц, следует из пресс-релиза американского минфина.

«Сегодня управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США вместе с госдепартаментом ввели санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся приобретением технологий в поддержку российского оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в заявлении.

Санкции коснулись, в частности, семьи бизнесмена Сулеймана Керимова — его супруги Фирузы Керимовой, а также детей, Гульнары, Амины и Саида. Помимо этого в черном списке оказались глава российской инвестиционной компании Bonum Capital Мурат Алиев и швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.

США также ввели санкции против связанной с Керимовым авиакомпании Emperor Aviation, внесли в черный список восемь связанных с ней самолетов. Ограничения также коснулись 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных