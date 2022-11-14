США ввели санкции против 28 организаций и 14 граждан России
США расширили санкции против России, внеся в черный список еще 28 компаний и 14 физических лиц, следует из пресс-релиза американского минфина.
«Сегодня управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США вместе с госдепартаментом ввели санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся приобретением технологий в поддержку российского оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в заявлении.
Санкции коснулись, в частности, семьи бизнесмена Сулеймана Керимова — его супруги Фирузы Керимовой, а также детей, Гульнары, Амины и Саида. Помимо этого в черном списке оказались глава российской инвестиционной компании Bonum Capital Мурат Алиев и швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.
США также ввели санкции против связанной с Керимовым авиакомпании Emperor Aviation, внесли в черный список восемь связанных с ней самолетов. Ограничения также коснулись 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод и др.
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