США ввели санкции против 28 организаций и 14 граждан России

США также ввели санкции против связанной с Керимовым авиакомпании Emperor Aviation, внесли в черный список восемь связанных с ней самолетов. Ограничения также коснулись 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге.