Боррель оценил стоимость военной помощи ЕС Украине в 8 млрд евро

«Я запросил своих военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Украины со стороны ЕС. Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 млрд евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе», — отметил Боррель (цитата по «РИА Новости»).