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Политика

Боррель оценил стоимость военной помощи ЕС Украине в 8 млрд евро

Ведомости

Общая стоимость военной помощи ЕС для Украины оценивается в 8 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД в Брюсселе. По его словам, это 45% от усилий США.

«Я запросил своих военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Украины со стороны ЕС. Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 млрд евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе», — отметил Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 9 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон стремится заработать на поставках оружия Украине, поэтому и пытается затянуть военный конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных