Боррель оценил стоимость военной помощи ЕС Украине в 8 млрд евро
Общая стоимость военной помощи ЕС для Украины оценивается в 8 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД в Брюсселе. По его словам, это 45% от усилий США.
«Я запросил своих военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Украины со стороны ЕС. Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 млрд евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе», — отметил Боррель (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 9 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон стремится заработать на поставках оружия Украине, поэтому и пытается затянуть военный конфликт.
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