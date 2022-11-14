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В ООН заявили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на полях G20

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

«Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»). При этом он отметил, что решение о встрече Гутерриша с президентом США Джо Байденом пока не принято.

Саммит G20 в этом году проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее сегодня ряд иностранных СМИ, в том числе AP и Bloomberg, сообщили, что министра госпитализировали. Информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщения в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».

На полях саммита также состоялась встреча Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Итоги переговоров представили в Белом доме. Там отметили, что Байден предостерег Китай от конфликта с США. Президент США отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных