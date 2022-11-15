Москалькова заявила о проверке СК видео с убийством бывшего заключенного из ЧВК «Вагнер»
Омбудсмен подтвердила, что ей известно об этой видеозаписи. «Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — рассказала Москалькова.
Накануне, 14 ноября, из-за видео к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину обратилась группа правозащитников из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила член СПЧ Екатерина Винокурова. Правозащитники попросили СКР проверить материалы на подлинность.
Ролик 12 ноября опубликовал Telegram-канал GreyZone, который, по словам авторов обращения, связывают с ЧВК «Вагнер». На видео появляется мужчина, который называет себя Евгением Нужиным. В первой части ролика он рассказывает о своем добровольном переходе на сторону Украины. В конце видео мужчину снимают в темном помещении, на кадрах он подтверждает, что действительно перешел на сторону противника. После этого другой человек бьет его кувалдой по голове.
Ранее сегодня Евгений Пригожин, который в сентябре признал создание ЧВК «Вагнер» в 2014 г., обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность американских спецслужб к предполагаемому убийству вагнеровца. Текст его заявления опубликовала пресс-служба ГК «Конкорд». В обращении к генпрокурору РФ Игорю Краснову Пригожин сообщил, что «провел опрос сотрудников ЧВК “Вагнер”». По его словам, никто из них не признался в похищении и якобы казни Евгения Нужина.
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