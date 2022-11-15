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Москалькова заявила о проверке СК видео с убийством бывшего заключенного из ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Следственные органы уже приступили к проверке видео с предполагаемым убийством бывшего заключенного, который служил в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Омбудсмен подтвердила, что ей известно об этой видеозаписи. «Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — рассказала Москалькова.

Накануне, 14 ноября, из-за видео к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину обратилась группа правозащитников из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила член СПЧ Екатерина Винокурова. Правозащитники попросили СКР проверить материалы на подлинность.

Ролик 12 ноября опубликовал Telegram-канал GreyZone, который, по словам авторов обращения, связывают с ЧВК «Вагнер». На видео появляется мужчина, который называет себя Евгением Нужиным. В первой части ролика он рассказывает о своем добровольном переходе на сторону Украины. В конце видео мужчину снимают в темном помещении, на кадрах он подтверждает, что действительно перешел на сторону противника. После этого другой человек бьет его кувалдой по голове.

Ранее сегодня Евгений Пригожин, который в сентябре признал создание ЧВК «Вагнер» в 2014 г., обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность американских спецслужб к предполагаемому убийству вагнеровца. Текст его заявления опубликовала пресс-служба ГК «Конкорд». В обращении к генпрокурору РФ Игорю Краснову Пригожин сообщил, что «провел опрос сотрудников ЧВК “Вагнер”». По его словам, никто из них не признался в похищении и якобы казни Евгения Нужина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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