Москалькова заявила о проверке СК видео с убийством бывшего заключенного из ЧВК «Вагнер»

Ролик 12 ноября опубликовал Telegram-канал GreyZone, который, по словам авторов обращения, связывают с ЧВК «Вагнер». На видео появляется мужчина, который называет себя Евгением Нужиным. В первой части ролика он рассказывает о своем добровольном переходе на сторону Украины. В конце видео мужчину снимают в темном помещении, на кадрах он подтверждает, что действительно перешел на сторону противника. После этого другой человек бьет его кувалдой по голове.