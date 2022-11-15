В Белгороде готовят интерактивную карту убежищ
В Белгороде идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей, сообщил первый вице-мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«Завершаем формировать интерактивную карту. После окончательной проработки, опубликуем ее, чтобы все жители могли быстро ориентироваться», — написал Демидов. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.
В октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Ранее Гладков поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ для граждан. Он также поручил распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.
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