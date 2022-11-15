Лавров заявил, что итоговая декларация саммита G20 почти готова
Работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Работа над ней [итоговой декларацией G20] практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации», — рассказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что российскую сторону на заседании будет представлять министр финансов Антон Силуанов.
По словам Лаврова, западные страны пытаются политизировать совместное заявление и включить в итоговую декларацию осуждение спецоперации России на Украине от лица «Группы двадцати». Он отметил, что в проект документа вошли как западные, так и российские оценки украинского кризиса.
Ранее сегодня японское агентство Kyodo сообщило, что в проекте декларации есть пункт о несогласии с санкциями ряда стран G20. Отмечается, что в нем также отражено то, что «большинство стран-участниц осудили военные действия на Украине».
15 ноября состоялось открытие саммита G20. Мероприятие проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите в этом году возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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