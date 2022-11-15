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Лавров заявил, что итоговая декларация саммита G20 почти готова

Ведомости

Работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Работа над ней [итоговой декларацией G20] практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации», — рассказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что российскую сторону на заседании будет представлять министр финансов Антон Силуанов.

По словам Лаврова, западные страны пытаются политизировать совместное заявление и включить в итоговую декларацию осуждение спецоперации России на Украине от лица «Группы двадцати». Он отметил, что в проект документа вошли как западные, так и российские оценки украинского кризиса.

Ранее сегодня японское агентство Kyodo сообщило, что в проекте декларации есть пункт о несогласии с санкциями ряда стран G20. Отмечается, что в нем также отражено то, что «большинство стран-участниц осудили военные действия на Украине».

15 ноября состоялось открытие саммита G20. Мероприятие проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите в этом году возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных