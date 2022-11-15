Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию
Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — отметил Сальдо (цитата по «РИА Новости»).
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ранее сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения. По его оценкам, ремонт займет «год или больше». Глава города также сообщил о повреждениях Каховского магистрального канала, Северо-Крымского канала и других объектов инфраструктуры.
12 ноября власти Каховского района Херсонской области заявили, что сотрудники администрации покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, поскольку территория, где располагается администрация, может стать местом боевых действий. Жителей также призвали отправиться в более безопасный район.
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