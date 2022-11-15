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Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

Ведомости

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — отметил Сальдо (цитата по «РИА Новости»).

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ранее сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения. По его оценкам, ремонт займет «год или больше». Глава города также сообщил о повреждениях Каховского магистрального канала, Северо-Крымского канала и других объектов инфраструктуры.

12 ноября власти Каховского района Херсонской области заявили, что сотрудники администрации покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, поскольку территория, где располагается администрация, может стать местом боевых действий. Жителей также призвали отправиться в более безопасный район.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных