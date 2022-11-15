Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — отметил Сальдо (цитата по «РИА Новости»).