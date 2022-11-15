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Сенатор от Рязанской области Морозов решил досрочно сложить полномочия

Ведомости

Сенатор от Рязанской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов принял решение о досрочном сложении полномочий, об этом он сообщил изданию верхней палаты российского парламента «Сенат.Информ». 

По его словам, такое решение связано с планами продолжить работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где он является председателем.

«Буду заниматься Африкой. Я считаю, что это огромный экономический рынок для российских регионов. Буду делать всё возможное, чтобы наш малый и средний бизнес вышел на африканский континент», — сказал он.

Полномочия Морозова на посту сенатора должны были истечь в 2025 г. Впервые он занял этот пост в 2001 г., позже с 2003 по 2007 г. он был депутатом Госдумы. После этого он работал в Федеральном агентстве по делам СНГ, где занимал должность замглавы ведомства. Уже в 2012 г. он вновь вернулся в парламент. Незадолго до принятия решения о сложении полномочий Морозов перешел из комитета по экономической политике в состав комитета по обороне и безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных