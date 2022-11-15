Сенатор от Рязанской области Морозов решил досрочно сложить полномочия

Полномочия Морозова на посту сенатора должны были истечь в 2025 г. Впервые он занял этот пост в 2001 г., позже с 2003 по 2007 г. он был депутатом Госдумы. После этого он работал в Федеральном агентстве по делам СНГ, где занимал должность замглавы ведомства. Уже в 2012 г. он вновь вернулся в парламент. Незадолго до принятия решения о сложении полномочий Морозов перешел из комитета по экономической политике в состав комитета по обороне и безопасности.