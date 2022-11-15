Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР
Экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова стала новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщили «РИА Новости» и подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к партии.
Кашеварова, по словам собеседника «Ведомостей», начинала в молодежном движении ЛДПР. Теперь она назначена замруководителя аппарата партии, отмечает он.
Кашеварова ушла с должности советника Володина в 2020 г. Она также является журналисткой и основательницей издания Daily Storm. В июне 2022 г. Кашеварова стала соведущей Александра Смола в новой общественно-политической передаче на «Первом канале» «РЭБ».
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