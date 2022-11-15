В Белоруссии создали госкорпорацию «Белкосмос»

Отмечается, что «Белкосмос» займется выработкой политики и стратегии развития республики в космической сфере, а также разработкой предложений по формированию программ Союзного государства, СНГ и ЕАЭС. Госкорпорация будет проводить научные исследования в космической сфере, а также разрабатывать новую конкурентоспособную аэрокосмическую технику.