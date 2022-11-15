В Белоруссии создали госкорпорацию «Белкосмос»
В Национальной академии наук (НАН) Белоруссии создали госкорпорацию «Белкосмос» для исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщило агентство «БелТА».
«Корпорация "Белкосмос" создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – рассказали агентству в НАН.
В состав кластера вошли организации академии «Объединенный институт проблем информатики», УП «Геоинформационные системы», НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов, а также китайско-белорусское совместное ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» и ООО «КБ Беспилотные вертолеты». Возглавил кластер председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Отмечается, что «Белкосмос» займется выработкой политики и стратегии развития республики в космической сфере, а также разработкой предложений по формированию программ Союзного государства, СНГ и ЕАЭС. Госкорпорация будет проводить научные исследования в космической сфере, а также разрабатывать новую конкурентоспособную аэрокосмическую технику.
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