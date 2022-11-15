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В Белоруссии создали госкорпорацию «Белкосмос»

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В Национальной академии наук (НАН) Белоруссии создали госкорпорацию «Белкосмос» для исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщило агентство «БелТА».

«Корпорация "Белкосмос" создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – рассказали агентству в НАН.

В состав кластера вошли организации академии «Объединенный институт проблем информатики», УП «Геоинформационные системы», НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов, а также китайско-белорусское совместное ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» и ООО «КБ Беспилотные вертолеты». Возглавил кластер председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Отмечается, что «Белкосмос» займется выработкой политики и стратегии развития республики в космической сфере, а также разработкой предложений по формированию программ Союзного государства, СНГ и ЕАЭС. Госкорпорация будет проводить научные исследования в космической сфере, а также разрабатывать новую конкурентоспособную аэрокосмическую технику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных