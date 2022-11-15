Газета
Политика

В Польше заявили о попытках ЕС и Германии сменить власть в стране

Ведомости

Европейский союз и Германия пытаются сменить власть в Польше, заявил заместитель министра юстиции республики Себастьян Калета, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Die Welt.

«Мы вынуждены предположить, что политики в Брюсселе действуют злонамеренно и добиваются смены власти в Польше», — сказал Калета, подчеркнув, что страна не будет этого терпеть.

Так чиновник прокомментировал блокировку ЕС выплаты 36 млрд евро Варшаве из COVID-фонда. По словам замминистра, Евросоюз тянет с передачей средств, угрожая не выплатить еще 75 млрд евро из бюджета союза. При этом Варшава готова прийти к компромиссам, однако Брюссель, в свою очередь, выдвигает новые требования. Калета также считает, что Германия вмешивается в предвыборную кампанию Польши, навязываю свою волю.

В декабре 2020 г. Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 г. объемом 1,074 трлн евро, в котором предусмотрен механизм распределения денег при соблюдении принципа верховенства права. Данный объем средств будут дополнять еще 750 млрд евро из Фонда восстановления ЕС, направленные на поддержку экономики после пандемии COVID-19. Однако Польша и Венгрия выступили против вышеупомянутых утверждений. Страны не согласны с механизмом контроля соблюдения принципа верховенства права при распределении средств.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных