В Польше заявили о попытках ЕС и Германии сменить власть в стране
Европейский союз и Германия пытаются сменить власть в Польше, заявил заместитель министра юстиции республики Себастьян Калета, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Die Welt.
«Мы вынуждены предположить, что политики в Брюсселе действуют злонамеренно и добиваются смены власти в Польше», — сказал Калета, подчеркнув, что страна не будет этого терпеть.
Так чиновник прокомментировал блокировку ЕС выплаты 36 млрд евро Варшаве из COVID-фонда. По словам замминистра, Евросоюз тянет с передачей средств, угрожая не выплатить еще 75 млрд евро из бюджета союза. При этом Варшава готова прийти к компромиссам, однако Брюссель, в свою очередь, выдвигает новые требования. Калета также считает, что Германия вмешивается в предвыборную кампанию Польши, навязываю свою волю.
В декабре 2020 г. Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 г. объемом 1,074 трлн евро, в котором предусмотрен механизм распределения денег при соблюдении принципа верховенства права. Данный объем средств будут дополнять еще 750 млрд евро из Фонда восстановления ЕС, направленные на поддержку экономики после пандемии COVID-19. Однако Польша и Венгрия выступили против вышеупомянутых утверждений. Страны не согласны с механизмом контроля соблюдения принципа верховенства права при распределении средств.