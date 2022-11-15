В Польше заявили о попытках ЕС и Германии сменить власть в стране

Так чиновник прокомментировал блокировку ЕС выплаты 36 млрд евро Варшаве из COVID-фонда. По словам замминистра, Евросоюз тянет с передачей средств, угрожая не выплатить еще 75 млрд евро из бюджета союза. При этом Варшава готова прийти к компромиссам, однако Брюссель, в свою очередь, выдвигает новые требования. Калета также считает, что Германия вмешивается в предвыборную кампанию Польши, навязываю свою волю.