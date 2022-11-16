В Орловской области сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу
Беспилотник, предположительно, атаковал нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал глава Орловской области.
Клычков уточнил, что обошлось без пострадавших, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Telegram-канал Mash утверждает, что целью беспилотника был терминал нефтепровода «Дружба». По данным издания, взрывчатка была сброшена на терминал около 4.30 утра. Однако, пишет Mash, беспилотник промахнулся, возгорания не произошло, значительных повреждений также нет.
Орловская область относится к Центральному федеральному округу, на юге регион граничит с Курской и Брянской областями. Село Стальной Конь расположено вблизи города Орел, от границы с Украиной его отделяют более 300 км. В населенном пункте проживают около 700 человек.
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