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В Орловской области сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу

Ведомости

Беспилотник, предположительно, атаковал нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал глава Орловской области.

Клычков уточнил, что обошлось без пострадавших, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Telegram-канал Mash утверждает, что целью беспилотника был терминал нефтепровода «Дружба». По данным издания, взрывчатка была сброшена на терминал около 4.30 утра. Однако, пишет Mash, беспилотник промахнулся, возгорания не произошло, значительных повреждений также нет.

Орловская область относится к Центральному федеральному округу, на юге регион граничит с Курской и Брянской областями. Село Стальной Конь расположено вблизи города Орел, от границы с Украиной его отделяют более 300 км. В населенном пункте проживают около 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных