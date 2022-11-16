В Херсонской области сообщили об исчезновении замглавы региона Губаревой
В Геническе перестала выходить на связь заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев в своем Telegram-канале.
«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где её видели – здание правительства Херсонской области в Геническе», – написал он.
Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Позже источник RT сообщил, что Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении. Однако каким статусом ее наделили, не уточняется.
Как сообщается на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области.
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